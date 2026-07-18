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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Lionel Scaloni: Kendi futbolumuzla onlara zarar vermeye çalışacağız!

        Lionel Scaloni: Kendi futbolumuzla onlara zarar vermeye çalışacağız!

        Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynayacakları Dünya Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        "Kendi futbolumuzla onlara zarar vermeye çalışacağız"

        Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanya karşısında şampiyon olmak için en iyi versiyonlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın İspanya ile oynayacakları final maçı öncesi New York kentindeki Javits Center'da basın toplantısı düzenledi.

        48 yaşındaki teknik adam, İspanya'ya karşı her maçta olduğu gibi en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Her ne kadar bir final de olsa, bu bir futbol maçı. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Bunun sadece bir maç olduğunu düşünüyoruz, kafamıza 'bu bir Dünya Kupası finali' fikrini sokmuyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir." dedi.

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        Aralık ayından bu yana muhtemel rakiplerini analiz ettiklerini kaydeden Scaloni, "Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Herkes onların güçlü yönlerini biliyor. Bunları uygulamaya koyamamaları için çalışacağız. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp canlarını yakabileceğimize inandığımız o alanlarda onlara zarar vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli çalıştırıcı, "Messi'nin son Dünya Kupası mı olacak" sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Çünkü şaşırtmaya devam ediyor, o yüzden bilmiyorum ama bu onun için bir soru, benim için değil. Bunun hakkında onunla konuşmadım." yanıtını verdi.

        Scaloni, "İspanya maçıyla ilgili seni en çok endişelendiren şey nedir" sorusu üzerine, "Büyük bir takım, harika bir milli takım ve Luis de la Fuente ile çok iyi bir dönem geçiriyorlar. Onu ne kadar takdir ettiğimi zaten biliyorsunuz. Bu yüzden İspanya ile ilgili her şey endişelendiriyor." dedi.

        EMILIANO MARTİNEZ: BASKI BENİ YIPRATMAZ

        Milli takım kaptanı Emiliano Martinez, takıma güven ve sakinlik vermek zorunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Gerçekten kendimi çok sakin hissediyorum. Arkaya baktıklarında sakin olduğumu bildiklerinde, onlar sadece ileriye odaklanıyorlar ve benim işim onlara yardım etmeye çalışmak, bana en çok ihtiyaç duydukları anda orada olmaya çalışmak. Bu Dünya Kupası'nda, maç başına üç gol attık, hücumda çok iyiydik. Geçen Dünya Kupası'na göre bir gol daha az yedik. Bu yüzden kalemizi gole kapatmayı dört gözle bekliyorum."

        33 yaşındaki file bekçisi, "Arjantin Milli Takımı'nda ilk maçına 28 yaşında çıktın. Bugün bu kadar çok çocuğun seni bir idol olarak görmesi hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna, "Bir kaleci okulunun sahibi bana, okul açıldığından beri hiç bu kadar çok kaleci olmadığını söyledi. Bu güzel bir şey, tabii ki ben ailelere çocuklarının forvet olmasını istemelerini tavsiye ediyorum hep ama umarım, umarım daha fazlası olur. Kalecilik her zaman çok zor olmuştur, kolay elde edilmez." yanıtını verdi.

        Martinez, motivasyonuyla ilgili olarak da "Baskı beni yıpratmaz. Sadece eldivenlerimi giymeye odaklanırım ve top geldiğinde 'Benim kurtarma şansım daha yüksek' derim. Kalede o öz güvene sahibim, ister hazırlık maçı olsun ister Dünya Kupası finali. İçimde o mahalle ruhu var, bu yüzden karşımda kim oynarsa oynasın, ben halen mahallede oynayan aynı Martinezim." dedi.

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