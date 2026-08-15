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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Lucas Gourna-Douath’ın yeni adresi Hull City!

        Lucas Gourna-Douath’ın yeni adresi Hull City!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        Lucas Gourna-Douath, Hull City'de!

        Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, kadro yapılandırması çerçevesinde transferlerine devam ediyor.

        Acun Ilıcalı'nın takımı, bu kapsamda son olarak Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath’ı kadrosuna kattı.

        Salzburg formasıyla toplam 95 müsabakada boy gösteren genç orta saha oyuncusu, 2 gol, 5asistlik skor katkısı sağladı.

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