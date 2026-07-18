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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Luis de la Fuente'den final maçı öncesi Yamal açıklaması!

        Luis de la Fuente'den final maçı öncesi Yamal açıklaması!

        İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası finali önce açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Luis de la Fuente'den Yamal açıklaması!

        İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinin harika bir gösteri olacağını söyledi.

        De la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesi New York kentindeki Javits Center'da basın toplantısı düzenledi.

        Birbirine benzer iki "süper" takımın finalde karşı karşıya geleceğini belirten deneyimli teknik adam, "Ben yarın harika bir gösteri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum, davranış biçimleri, futbolcu yetenekleri açısından. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Elbette her birimiz oyunu bize en çok uyan yere çekmeye çalışacağız." diye konuştu.

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        Dünya Kupası'nda final oynamanın lüks ve ayrıcalık olduğunu kaydeden De la Fuente, "Benim için önemli olan bir finale ulaşmak. Ben her Dünya Kupası finaline kalıp kaybetmeyi bugünden imzalarım, bunu herkes bilsin. Önemli olan finale kalmaktır. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım, bir Dünya Kupası finali oynamak. Bu yüzden bu anın tadını çıkaracağız. Kendi erdemlerimizle, son yıllarda harika bir gidişat yakalayan ve çok iyi durumda olan çok ama çok büyük bir rakibe karşı maçı kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

        De la Fuente, gergin olup olmadığı yönündeki soruya, "Helikopterle döneceğimiz için epey gerginim. Tekrar uçmak zorundayız. Bu beni gerçekten gergin yapıyor. Bunun dışında hayır. Son derece sakinim. Bu tür şartlarda, bu durumda olmak bir şans ve bizim istediğimiz bu harika anın tadını çıkarmak." yanıtını verdi.

        İspanyol çalıştırıcı, Lamine Yamal'ın son durumunun sorulması üzerine, "Lamine iyi. Bugün tüm oyuncular antrenman yaptı. Yarın son antrenman seansımız var. En kritik anlardan biri bu. Çünkü eğer olumsuz bir durum yaşanırsa toparlanmak için zaman kalmamış oluyor ama hepsi iyiler." bilgisini paylaştı.

        65 yaşındaki teknik adam, Messi'ye nasıl önlem alacaklarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

        "Ben Sevilla Kulübü'nü çalıştırırken Messi ile tanıştım. Kral Kupası'nda Barcelona ile oynuyorduk. Barcelona'ya gitmiştik. Herkes Messi adında bir çocuktan övgüyle bahsediyordu. Biz de maçın başında ona adam adama markaj yaptık. 70. dakikada durum 0-0'dı. Onu marke eden oyuncu sarı kart görünce onu değiştirdim ve Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Messi'ye adam adama markaj mı uygulayacağız? Hayır ama ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet."

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        RODRI: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİMİZLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ

        İspanyol futbolcu Rodri, milli takım olarak çok büyük rakipleri yenebilecek güçte olduklarını kanıtladıklarını belirterek, "Şimdi ise karşımızda belki de en zorlu rakip, ya da son yıllarda en çok varlık göstermiş, en formda olan rakip var. Dolayısıyla bu, en formda rakibe karşı Dünya Kupası'nı kaldırmaya gücümüzün yetip yetmeyeceğini belirlemek için mükemmel bir test olacak. Şampiyon olmak için kaybetme korkusundan ziyade, kazanma arzusunun daha fazla olması gerekiyor. Kazanmak için her şeyimizle sahaya çıkacağız." diye konuştu.

        30 yaşındaki futbolcu, tribünlerde Arjantinli taraftarların oluşturacağı atmosferden etkilenip etkilenmeyecekleri sorusuna, "Desteğin önemli olduğunu düşünüyorum ama sonuçta maç sahada oynanıyor. Biz tüm turnuva boyunca stadyumlarda çok sayıda İspanya forması gördüğümüz bir süreç geçirdik. Statlardaki tüm insanların desteğini hissettik. Maçta onların daha fazla olup olmayacağını bilmiyorum ama biz kendi taraftarımızın desteğine güveniyoruz ve onlar için kesinlikle her şeyimizi vermeye çalışacağız." yanıtını verdi.

        Her takım gibi kendilerinin de güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu kaydeden deneyimli futbolcu, "Turnuva boyunca mağlup edilmesi çok zor bir takım olduğumuzu gösterdik, sadece bir gol yedik. Hem kendi alanımızı hem rakip alanı hem de saha merkezini çok iyi yönetiyoruz. Bu yüzden bu anlamda az zayıflığımız olduğunu düşünüyorum ama bunları kendime saklayacağım." ifadelerini kullandı.

        Rodri, Arjantin'in kadrosunda Messi'nin olması kendisi için ne ifade ettiğinin sorulması üzerine, "Benim için o, tüm zamanların en iyi oyuncusu ve milli takımına liderlik edip onları Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmaya ve bu defa da finale taşımayı başarmış bir oyuncu. Ancak Arjantin'in Messi'den çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Çok üst düzey oyunculara sahip, komple bir takım olduklarını kanıtladıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        İspanyol futbolcu, "Arjantin'in geriden gelerek maçı çevirebileceğini bilmek oyuncuların kafasını nasıl etkiliyor" sorusuna, "Bu durum açıkçası o milli takımın sahip olduğu son derece rekabetçi karakterden kaynaklanıyor. Olumsuz durumları tersine çevirmeyi biliyorlar. Onlara, zarar verebileceğimize inandığımız şekilde zarar vermeye çalışacağız." dedi.

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