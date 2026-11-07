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        Haberler Spor Basketbol NBA Luka Doncic 53 sayı attı, Lakers NBA Kupası'nda Trail Blazers'ı devirdi

        Luka Doncic 53 sayı attı, Lakers NBA Kupası'nda Trail Blazers'ı devirdi

        NBA Kupası'nda Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 124-118 yenerken, Luka Doncic 53 sayıyla maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        NBA Kupası'nda Doncic'in gecesi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Luka Doncic'in 53 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 124-118 yendi.

        Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Doncic, 53 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sloven basketbolcu ayrıca, 5 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

        Lakers'ın NBA Kupası'ndaki ilk galibiyetinde Walker Kessler 16 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken Austin Reaves 25 sayı kaydetti.

        Blazers'ta Deni Avdija, 22 sayı ve 11 asist, Donovan Clingan ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Damian Lillard 22 ve Toumani Camara ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

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        CELTICS 2'DE 2 YAPTI

        Jayson Tatum'ın 34 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynadığı maçta Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 119-80 yenerek NBA Kupası'nda 2'de 2 yaptı.

        Spectrum Center'da oynanan mücadelede Derrick White 18 ve Payton Pritchard 12 sayıyla konuk ekibin galibiyetine katkı verdi.

        İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan ev sahibi Hornets'ta Naz Reid 14, Tidjane Salaün 13 ve Sion James 11 sayıyla oynadı.

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