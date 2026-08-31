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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Manchester City, Allan Elias'ı kadrosuna kattı!

        Manchester City, Allan Elias'ı kadrosuna kattı!

        Manchester City, son olarak Palmeiras forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Allan Elias'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Allan Elias, Manchester City'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maça çıkan Allan Elias, 9 gol attı.

        Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.

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        #manchester city
        #premier lig
        #transfer
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