Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino!
Michael Carrick ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi.
Manchester United'da Michael Carrick'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino getirildi.
Arjantinli teknik adam, Manchester United ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Şu anda ABD Milli Takımı'nda görev yapan 54 yaşındaki Pochettino, 15 Kasım'daki ABD - Haiti maçının ardından Manchester'a gidecek ve yeni görevine başlayacak. Manchester United, Pochettino'nun göreve başlama tarihinin 18 Kasım olduğunu duyurdu.
Daha önce Tottenham, Chelsea ve PSG'yi çalıştıran 54 yaşındaki Arjantinli teknik adam, 2024 yılında ABD Milli Takımı'nın başına geçti.
Pochettino'nun sözleşmesi, ABD'yi 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasının ardından ağustos ayında 2030'a kadar uzatılmıştı.
Premier Lig'e Hull City deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Manchester United, 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kırmızı Şeytanlar ligde 8 puanla 18. sırada bulunuyor.