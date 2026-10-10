Milan Skriniar: En önemli nokta galip gelmek

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

"EN ÖNEMLİ NOKTA GALİP GELMEK"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Zor bir maç oldu. Aslında burada oynamanın zaten zor olduğunu biliyorduk. Geçen sezon da zor bir maç oynamıştık. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. En önemli nokta, bugün galip gelmekti. İkinci yarı iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ve sonrasında yine maçlara devam edeceğiz." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Milan Skriniar, yoğun maçın temposuyla ilgili, "Açıkçası benim işim bu, benim futbol oynamam gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz. Amacım takımıma yardımcı olmak ve sahada en iyimi ortaya koymak. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün elde ettiğimiz 3 puan çok önemliydi. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da çok büyük övgüyü hak ediyor. Arkadaşlarım içinde de milli takıma gidenler vardı. İsteğimiz arzumuz 3 puanı almaktı, bunu da başardık." sözlerini sarf etti.