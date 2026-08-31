Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi!
Türkiye Basketbol Federasyonu, Litvanya maçında sakatlanan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini açıkladı.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 17:16 Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi..png
Açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.
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