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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Diğer Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi!

        Milli basketbolcu Ercan Osmani ameliyat edildi!

        Türkiye Basketbol Federasyonu, Litvanya maçında sakatlanan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Ercan Osmani ameliyat edildi!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

        TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi.

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        Açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

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        #Basketbol
        #Ercan Osmani
        #Milli Takım
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