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        Mısır Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Trabzonspor'a ziyaret

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Papara Park Stadyumu'ndan takip etti. Mohamed Salah'ı yerinden izleyen Rida, bordo-mavili yetkililer ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Mısır Futbol Federasyonu'ndan ziyaret

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

        Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida karşılaşmayı yerinden takip etti. Mohamed Salah'ı izlemek için Papara Park Stadyumu'nda gelen Rida, Trabzonspor yönetimi ile bir araya geldi.

        İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

        Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Kulübümüzü ziyaret ederek Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcılarımız Ali Haydar Gedikli, Murat İskender ve Genel Saymanımız Derviş Köz ile bir araya geldi.

        Görüşmede Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile Mısır’ın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Mohamed Salah’ın Trabzon’a gelişi, bu ilişkinin daha da gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır. Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor. Ziyaretlerinden ötürü Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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        Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da takımımıza devam eden sezonda başarı dileklerini ileterek, “Mohamed Salah ile konuştuğum zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. Bütün Mısırlılar adına size teşekkür ediyorum. Millî Takımımızın kaptanına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve alaka, Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihsel ilişkileri daha da geliştirmektedir. Salah'ı çocukluğundan beri tanırım. Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum” dedi.

        Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunulurken, görüşme günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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        #trabzonspor
        #Mohamed Salah
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