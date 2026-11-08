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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'de Katar Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

        MotoGP'de Katar Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        Katar GP'de kazanan Bezzecchi!

        Sezonun 20. yarışı, Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde, 22 tur üzerinden düzenlendi.

        Marco Bezzecchi, 41 dakika 29.173 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

        Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 3.083 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 3.614 saniye farkla üçüncü oldu.

        Sezonun 21. etabı Portekiz Grand Prix'si, 22 Kasım'da koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 431

        2. Jorge Martin (İspanya): 371

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        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357

        4. Pedro Acosta (İspanya): 309

        5. Ai Ogura (Japonya): 294

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