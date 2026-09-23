Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım Aday Kadrosu’na dahil edildi
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç, aday kadroya dahil edildi.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:27 Güncelleme:
Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi ilk haftasında Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesi aday kadroya dahil edildi.
Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden ay-yıldızlılarda, 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde kampa katılacak.
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