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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım Aday Kadrosu’na dahil edildi

        Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım Aday Kadrosu’na dahil edildi

        UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç, aday kadroya dahil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Mustafa Eskihellaç, Milli Takım'a dahil edildi!

        Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi ilk haftasında Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesi aday kadroya dahil edildi.

        Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden ay-yıldızlılarda, 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde kampa katılacak.

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        #Milli Takım
        #Mustafa Eskihellaç
        #aday kadro
        #Bizim Çocuklar
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