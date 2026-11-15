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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Miami Heat üst üste 4. galibiyetini aldı!

        NBA'de Miami Heat üst üste 4. galibiyetini aldı!

        NBA'de Miami Heat, evinde ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 137-117 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Miami Heat üst üste 4. galibiyetini aldı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

        Kaseya Center'da Pistons'ı ağırlayan Heat, Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galip gelerek sezonun 7. maçını kazandı.

        Ev sahibi ekipte Klay Thompson 26 ve Bam Adebayo 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Sezonun 4. yenilgisini yaşayan Pistons'ta ise Cade Cunningham 33 ve Kevin Huerter 20 sayıyla oynadı.

        NUGGETS, PELICANS'I MAĞLUP ETTİ

        Denver Nuggets, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 116-108'lik skorla geçti.

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        Konuk takımda Nikola Jokic 26 sayı, 8 ribaunt, 10 asist ve Jamal Murray 23 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle sezonun 7. galibiyetinde öne çıktı.

        Peş peşe 6 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta ise Zion Williamson 24 ve Saddiq Bey 16 sayı üretti.

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        #NBA
        #Miami Heat
        #Detroit Pistons
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