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        Haberler Spor Futbol Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı

        Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı

        Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, kişisel sebeplerden dolayı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için çağrıldığı İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Zaniolo Milli Takım kampından ayrıldı!

        UEFA Uluslar Ligi Fransa ve Belçika maçları öncesi İtalya Milli Takımı'na davet edilen Nicolo Zaniolo, kişisel nedenlerden dolayı kamptan ayrıldı.

        Zaniolo, Roberto Mancini'nin Fransa ve Belçika ile oynanacak maçlar için açıkladığı aday kadroda yer aldı ancak 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra kişisel bir nedenden dolayı İtalya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı.

        Zaniolo, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak maçlarda İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayacak.

        2.5 YIL SONRA MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLMİŞTİ

        İtalya Milli Takımı ile son maçına Mart 2024'te çıkan Zaniolo, daha sonra her fırsatta milli takıma geri dönmek istediğini dile getirmişti. Zaniolo'nun bu hedefi şimdilik yine ertelendi.

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        Udinese'de bu sezon 7 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 kez ağları havalandırdı.

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