Okan Buruk'tan Mauro Icardi paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Arjantinli forvet Mauro Icardi için veda paylaşımı yaptı.

Buruk, sosyal medya hesabından deneyimli golcü Mauro Icardi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral."