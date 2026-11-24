Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında evinde İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta saat 20.45’te oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti. Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn yaptı.

OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Samsunspor maçının 11’ine göre Aston Villa karşısında 3 değişikliğe gitti. Samsunspor maçında oynayan Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Deniz Gül, Aston Villa karşılaşmasında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Mario Lemina’yı sahaya sürdü.

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Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Eren Elmalı’yı sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov’u oynatan Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Galatasaray, Samsunspor karşısına şu ilk 11’ile çıktı:

“Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz.”

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SARI-KIRMIZILAR'DA 3 EKSİK

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasına sakatlıkları bulunan 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte milli takım kampında sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai, geçtiğimiz hafta sol dizinden operasyon geçirdikten sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Victor Osimhen ile tedavi protokolü kapsamında Doha’daki Aspetar’da bulunan Rafael Leao da mücadelede forma giyemedi.

ISMAIL JAKOBS GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak Aston Villa maçıyla birlikte kadroya geri döndü. Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Samsunspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama oluşan Jakobs, o karşılaşmada forma giyememişti. Tedavisi tamamlanan Jakobs, Aston Villa müsabakasına 11’de başladı.

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BARIŞ ALPER YILMAZ EN İLERİ UÇTA

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un ‘jokeri’ olan ve bu sezon farklı mevkilerde forma giyen Barış Alper Yılmaz, Aston Villa karşılaşmasına santrfor olarak başladı. 26 yaşındaki milli futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting deplasmanında, Süper Lig’de ise İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında en ileri uçta oynamıştı. Barış Alper Yılmaz, forvet oynadığı bu maçlardaki tek golünü Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kaydetti.

DAVINSON SANCHEZ VE MARIO LEMINA 11’DE BAŞLADI

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Mario Lemina, Aston Villa ile oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Samsunspor maçında teknik direktör Okan Buruk’un tercih nedeniyle süre vermediği iki futbolcu, Aston Villa mücadelesinde sahaya ilk 11’de çıktı.

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EREN ELMALI SOL KANATTA

Galatasaray’da Eren Elmalı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmada bu sezon 4’üncü kez sol kanatta görev aldı. 26 yaşındaki sol bek, daha önce Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa ve Göztepe müsabakaları ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille maçında da sol kenarda forma giymişti.