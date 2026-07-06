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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ömer Kutluay: Çok çalışmaya devam edeceğim, bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak

        Ömer Kutluay: Çok çalışmaya devam edeceğim, bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak

        17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay, gelecek hedefleri için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 02:16 Güncelleme:
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        "Çok çalışmaya devam edeceğim"

        FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi beş oyuncusu arasına seçilen Ömer Kutluay ile ABD 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı oyuncusu Joaquim Boumtje Boumtje, değerlendirmelerde bulundu.

        FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ödül töreninin ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına konuştu.

        ÖMER KUTLUAY: BU ÖDÜLÜ TAKIMIM SAYESİNDE ALDIM

        Turnuvanın en iyi beşine seçildiği için mutlu olduğunu aktaran Ömer Kutluay, "İlk beşe girmek tabii ki de çok güzel bir şey. Bu ödülü takımım sayesinde aldım. Turnuva istediğimiz gibi bitmedi. Yine de genel olarak mutluyum. Bence çok güzel savaştık. 25 sayıdan döndüğümüz oldu. Bence pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik. O yüzden çok mutluyuz, içimiz rahat." ifadelerini kullandı.

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        Ömer, bu tarz turnuvaların genç oyunculara çok şey kattığını dile getirerek, "Bence genç yaşta böyle önemli bir turnuvada oynamak insanlara çok güzel şeyler katıyor. Tecrübeleniyorsun. O yüzden bence olgunlaştığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

        "ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Gelecek hedeflerine de değinen 17 yaşındaki oyun kurucu, "Tabii ki de çok çalışmaya devam edeceğim. Bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak, aksine çok daha hırslandıracak. O yüzden gelecek kariyerimde daha çok tecrübelenip daha iyi bir yere gitmek istiyorum." diye konuştu.

        JOAQUIM BOUMTJE BOUMTJE: TAKIMA TURNUVA BOYUNCA İYİ KATKI SAĞLADIM

        Turnuvayı şampiyon tamamlayan ABD'nin pivotu Joaquim Boumtje ise çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

        Turnuvanın en değerli oyuncusu seçildiği için çok mutlu olduğunu aktaran Boumtje, "Harika hissediyorum. Böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Bu ödül benim ne kadar çalıştığımın ve ne kadar yetenekli olduğumun göstergesi. Bu yüzden gerçekten minettarım." ifadelerini kullandı.

        Dünya Kupası'ndaki performansına değinen 17 yaşındaki pivot, "İyi bir performans gösterdim. Takıma turnuva boyunca iyi katkı sağladım. Ribaunt almamız gerektiğinde takıma yardımcı oldum. Günün sonunda takımın kazanmasına yardım etmek güzel bir his." değerlendirmesinde bulundu.

        Turnuvada taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen genç oyuncu, "Çok güzeldi. Taraftarlarımız, bizim için tezahüratta bulundular. Bazıları da bizi yuhaladı. Çok fazla enerji vardı. Bazen bu durum bizi yükseltti. Böylece daha sert oynayabildik." şeklinde konuştu.

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