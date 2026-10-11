Orkun Kökçü'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın ilk golünü atan Orkun Kökçü, sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİRDİK"

Milli futbolcu, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı. Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız." dedi.

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SAKATLIK AÇIKLAMASI

Orkun Kökçü, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi." yanıtını verdi.