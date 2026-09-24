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        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos: 68 - Emlak Konut: 91 | MAÇ SONUCU

        Panathinaikos: 68 - Emlak Konut: 91 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Emlak Konut Avrupa'da finale yükseldi!

        Başkent Atina'da oynanan Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında başantrenörlüğünü Selen Erdem'in yaptığı Panathinaikos ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Emlak Konuk, ilk çeyreği 26-3 önde kapatırken devreye ise 58-21 üstünlükle girdi.

        Üçüncü çeyreği 75-41 önde geçen Emlak Konut, maçı da 91-68 kazandı.

        Bu sonuçla; Emlak Konut, Avrupa Ligi elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

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        #Panathinaikos
        #Emlak Konut
        #Basketbol
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