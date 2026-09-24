Panathinaikos: 68 - Emlak Konut: 91 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
Başkent Atina'da oynanan Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında başantrenörlüğünü Selen Erdem'in yaptığı Panathinaikos ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Emlak Konuk, ilk çeyreği 26-3 önde kapatırken devreye ise 58-21 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği 75-41 önde geçen Emlak Konut, maçı da 91-68 kazandı.
Bu sonuçla; Emlak Konut, Avrupa Ligi elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
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