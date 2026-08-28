PFDK kararları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantının ardından disiplin kararlarını açıkladı.

PFDK'nın yapılan toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Erzurumspor FK’nın, 21.08.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton tribünü F6, numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK’nın, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına,

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2- Galatasaray’'ın, 21.08.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir tribün C5, C6, C7, C8 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 75 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına,

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3- Konyaspor Kulübü hakkında; 22.08.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker hakkında; müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

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4- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında; 23.08.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

5- Eyüpspor Kulübü'nün, 23.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Batı A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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6- Gaziantep FK'nın, 23.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir tribünü misafir blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep FK sporcusu Juninho Gracielo Bacuna’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 Resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

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7- Corendon Alanyaspor Kulübü'nün, 23.08.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Corendon Airlines Kuzey Tribünü Kuzey Kale Arkası D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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8- Beşiktaş'ın, 23.08.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir Tribün Misafir A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 23.08.2026 ve 24.08.2026 tarihlerinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımlarda ve 24.08.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 3 milyon 500 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 23.08.2026 ve 24.08.2026 tarihlerinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Beşiktaş idarecisi Hakan Daltaban'ın, 24.08.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

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9- Göztepe'nin, 23.08.2026 tarihinde oynanan Göztepe - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı tribünü batı 224 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Kocaelispor Kulübü'nün, 24.08.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Maraton Üst 301, 326, 327, Doğu Maraton Alt 126, Kuzey Kale Arkası Alt 219, Kuzey Kale Arkası Üst 321, 322, Güney Kale Arkası Üst 306, 307, 308, 309 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL PAara cezası ile cezalandırılmasına,

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11- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, 24.08.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 316B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."