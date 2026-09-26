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        Haberler Spor Basketbol STBL Potada Anadolu Efes-Beşiktaş derbisi!

        Potada Anadolu Efes-Beşiktaş derbisi!

        Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, yarın akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Potada Efes-Beşiktaş derbisi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.

        Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.

        Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

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        #beşiktaş
        #Anadolu Efes
        #Basketbol Süper Ligi
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