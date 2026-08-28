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        Leao'yu Villa'yı seçti! Galatasaray rotayı Lang'a çevirdi

        Uzun süredir Rafael Leao ile ilgilenen Galatasaray, Portekizli yıldızı Aston Villa'ya kaptırdı. Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Noa Lang için yeniden düğmeye bastı.

        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        Leao'yu Villa'yı seçti! Aslan Lang'a yöneldi

        Hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinden olumsuz sonuç aldı.

        ASTON VILLA ENGELİ

        Milan ve Portekizli yıldız ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılara Aston Villa engel oldu.

        İngiliz ekibi, 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı. Ayrıca Leao'nun Premier Lig'de oynamak istediği de biliniyordu.

        Milan ile 45 milyon euro üzerinden, Leao ile de 12 milyon euroluk senelik ücret üzerinden orta yolu bulan Galatasaray yönetimi, bu transferin suya düşmesiyle rotayı tanıdık bir isme çevirdi.

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        Aston Villa'nın 6.5 milyon euroluk yıllık ücretini kabul eden Leao'nun ardından sarı-kırmızılılar için Noa Lang sesleri yükselmeye başladı.

        TANIDIK İSİM LANG

        İtalyan ekibi Napoli, Noa Lang için 30 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulunuyor. Ayrıca Osimhen transferinde olduğu gibi banka garantisi talep ediyor.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Lang transferinin bonuslarla birlikte 20-22 milyon euroya bitebileceği belirtildi.

        Rafael Leao üzerinde yoğunlaşıldığı için olumsuz bir senaryoda Galatasaray, Jean-Philippe Mateta ismine de yönelebilir.

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        Diğer yandan sarı-kırmızılılar ilerleyen saatlerde yerli veya U23 bir santrforla görüşmeler gerçekleştirilebilir. Bu ismin Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Mathys Tel olduğu da ortaya çıktı.

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        #galatasaray
        #Rafael Leao
        #Noa Lang
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