İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası’nın biletlerine tüm dünyadan futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad’ın mücadele edeceği organizasyonda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 6 Şubat 2027'de oynanacak finalin tüm biletleri yaklaşık 10 gün içinde tükendi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki Real Madrid - Real Sociedad maçının kalan sınırlı sayıdaki biletlerinin ise satışına devam ediliyor.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası’nda, Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki ilk yarı final 2 Şubat’ta, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki 2'inci yarı final ise 3 Şubat’ta oynanacak. İki karşılaşmanın kazananları, 6 Şubat’ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Otoritesi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği ile hayata geçirilmişti.

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RAMS PARK'TAKİ FİNAL KAPALI GİŞE

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kupanın final karşılaşmasının biletleri yaklaşık 10 gün içerisinde tamamen tükendi. Organizasyonun; resmi bilet platformunda yarı final maçlarının biletlerinin ise satışına devam edildiği görüldü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının kalan sınırlı sayıda biletleri 20 bin lira ile 43 bin 200 lira arasında değişirken, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki Real Madrid - Real Sociedad maçının biletleri ise 16 bin 500 lira ile 43 bin 200 lira arasında değişiyor.

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FAN ZONE VE ETKİNLİK ALANLARI OLUŞTURULACAK

Türkiye'de bir ilk olacak etkinlik yalnızca stadyumdaki mücadelelerle de sınırlı kalmayacak. Dünya ve Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelecek taraftarlar için özel etkinlik alanları oluşturulacak. Müsabakalar öncesi yapılacak canlı yayınlar için dev ekranlar kurulacak, 4 İspanyol kulübün resmi mağazaları etkinlik alanlarında yer alacak; bununla birlikte yeme-içme hizmetleri, imza etkinlikleri ve sponsorlu organizasyonlar da futbolseverlere sunulacak.