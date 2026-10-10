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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 1 Villarreal: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Real Madrid: 1 Villarreal: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler maçta 77 dakika süre aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        Arda'lı Real evinde tek golle kazandı

        İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda kozlarını paylaştığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

        Real Madrid'e 3 puanı getiren golü 63. dakikasında Yan Diomande kaydetti.

        VINICIUS KIRMIZI KART GÖRDÜ

        İspanyol devinde Vinicius Junior maçın 71. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi. Yıldız futbolcu maçın 73. dakikasında Nathan Saliba'nın saçlarını çektiği için VAR uyarısı sonrası direkt kırmızı kart gördü.

        ARDA 77 DAKİKA SAHADA KALDI

        Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

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        Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligdeki puanını 18'e çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.

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        #Villarreal
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