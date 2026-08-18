Rodri resmen Barcelona'da!
İspanya La Liga devi Barcelona, Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 20:03 Güncelleme:
İspanya La Liga temsilcisi Barcelona, dev transferi resmen duyurdu...
Katalan ekibi, Manchester City'de kariyerini sürdüren 30 yaşındaki orta saha Rodri'yi renklerine bağladığını açıkladı.
MAN. CITY'DE 7 YIL KALDI
2019 yazında Atletico Madrid'den 70 milyon Euro bonservis bedeliyle Man. City'e imza atan Rodri'nin İngiltere macerası 7 yıl sürdü.
Deneyimli orta saha bu süreçte 298 maça çıkarken 28 gol - 32 asistlik performans sergiledi ve 22 bin 925 dakika sahada kaldı.
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