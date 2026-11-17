Roland Sallai'den Galatasaray'a kötü haber! Macaristan Milli Takımı'nda sakatlandı
UEFA Uluslar Ligi için Macaristan Milli Takımı'nda bulunan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Roland Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesi sakatlandı. 29 yaşındaki futbolcu, teknik heyet tarafından ilk 11'den çıkarıldı.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 23:10 Güncelleme:
Galatasaray'ın deneyimli oyuncularından Roland Sallai, milli takım kampında sakatlık yaşadı.
UEFA Uluslar Ligi için Macaristan Milli Takımı'nda bulunan Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. 29 yaşındaki futbolcu, teknik heyet tarafından ilk 11'den çıkarıldı.
Sakatlığın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sarı-kırmızılı ekip de Salla'nin son durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
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