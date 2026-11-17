(İHA) - İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, iki yakasıyla eşsiz manzaralar sunan İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden görüntülendi. Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan uçuşunda, şehrin iki yakas... Daha Fazla Göster

(İHA) - İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, iki yakasıyla eşsiz manzaralar sunan İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden görüntülendi. Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan uçuşunda, şehrin iki yakasını ve Boğaz'ın eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi. Yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirilen geçiş 15 dakika sürerken; köprüler, kıyı şeridi, yerleşim alanları ve Boğaz'daki deniz trafiği gökyüzünden kaydedildi. Daha Az Göster