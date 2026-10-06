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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Salih Özcan: Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir

        Salih Özcan: Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir

        A Milli Futbol Takımımız'ın orta sahası Salih Özcan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup dördüncü haftasında 3-1 yenildikleri İtalya maçının ardından konuştu. Çok üzgün olduklarından bahseden Özcan, "Açıkçası çok üzgünüz. İlk başta umudumuz vardı. Fransa maçına iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede yarım bir hata bile yapsan, bu seviyedeki takımlar hemen gol atıyorlar. İnşallah iyi günler gelir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        "Çok üzgünüz"

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 4. maçında konuk olduğu İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takımımız'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        Salih Özcan, "Açıkçası çok üzgünüz. İlk başta umudumuz vardı. Fransa maçına iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede yarım bir hata bile yapsan, bu seviyedeki takımlar hemen gol atıyorlar. Bunu öğrendik. Bunu kabul etmeliyiz. İnşallah gelecek maçlarda başka bir yüz gösteririz." ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH İYİ GÜNLER GELİR"

        Özcan, savunmadaki hatalara da dikkat çekerek, "Bu seviyede basit bir hata bile, takımlar kaliteli ve hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak, konsantre olmak lazım." dedi.

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        Milli futbolcu, Fransa karşılaşmasına da değinerek, "Fransa'ya karşı iyi oynadık, zorlandılar. Öyle oynamamız lazım. Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir." ifadelerini kullandı.

        "DİK DURMAMIZ LAZIM"

        Takımın moralini koruması gerektiğini vurgulayan Salih Özcan, "Şimdi dik durmamız ve umudumuzu kesmemek lazım. Rakiplerin çok iyi olduğunu biliyoruz ama devam etmemiz lazım. İnşallah iyi günler gelir." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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        #UEFA Uluslar Ligi
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