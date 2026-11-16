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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samed Onur: Kendimizi Galatasaray maçında en iyi şekilde göstereceğiz

        Samed Onur: Kendimizi Galatasaray maçında en iyi şekilde göstereceğiz

        Samsunspor'un 24 yaşındaki orta sahası Samed Onur, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp, Samsunspor camiasına layık bir performans göstermek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kendimizi G.Saray maçında göstereceğiz"

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Samed Onur da karşılaşma öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        Milli araya galibiyetle girmenin takıma moral verdiğini ifade eden Onur, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

        "KENDİMİZİ GALATASARAY MAÇINDA EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERECEĞİZ"

        Milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samed Onur, "Artık sonunda mutluyuz, mutlu bir şekilde milli araya girdik. İyi çalıştık. Galatasaray maçından önce bir haftamız daha var. Bu haftayı taktiksel olarak değerlendireceğiz ve maça hazırlanacağız. Galatasaray maçı bizim için kendimizi gösterme maçı. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık bir şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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        "HANGİ ZEMİN OLURSA OLSUN FUTBOL 11'E 11 BAŞLIYOR"

        Galatasaray müsabakasının RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olmasına da değinen Onur, stadyum değişikliği haberini kısa süre önce aldıklarını dile getirerek, "Az önce haberi aldık. Artık hangi zemin olursa olsun futbol 11’e 11 başlıyor. 11’e 11 biter veya biz kazanırız da maç biter, öyle umuyoruz. Tabii RAMS Park’ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir stat. Maalesef öyle olmayacak. Bizim için fark etmez. Başakşehir olur, neresi olursa olsun. Biz sahada en iyi futbolu göstermek istiyoruz. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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        "İNŞALLAH ARTIK GOL VE ASİSTLER DE YAPARIM"

        Bireysel ve takım hedeflerine ilişkin de konuşan Samed Onur, önceliğinin sağlıklı kalmak ve forma şansı bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledi. Kırmızı-beyazlı futbolcu, "Her oyuncunun bireysel hedefleri var. Benim bireysel hedefim öncelikle sağlıklı kalmak. Bu en önemlisi. Sonra ne kadar süre alabilirsem oynamak ve elimden gelenin fazlasını yapmak. İnşallah artık gol ve asistler de yaparım. Takım olarak en önemlisi kazanmak. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak mutsuz oluyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bireysel hedeflerimiz elbette var ama ben günden güne bakmaya çalışıyorum. Bugün en iyi Samet nasıl olabilirim, onun peşindeyim. Bazen dinlenmek gerekiyorsa dinleneceğiz, çalışmak gerekiyorsa çalışacağız. Bu konuda şüpheniz olmasın. Her zaman çalışıyoruz. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu Galatasaray maçı içinde geçerli" şeklinde konuştu.

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        #Samsunspor
        #galatasaray
        #süper lig
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