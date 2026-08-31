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        Haberler Spor Voleybol Şampiyon milliler yurda döndü!

        Şampiyon milliler yurda döndü!

        Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'yı set vermeden 3-0 yenerek altın madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, yurda döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        Şampiyon milliler yurda döndü!

        İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20’nci Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya’yı devirerek şampiyon olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 11.55’de Bari’den İstanbul’a geldi. Milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Nihal İşçi ve takım kaptanı Arelya Karasoy Koçaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        GÖKHAN DURMAZ: TURNUVANINI EN GENÇ TAKIMIYDIK, BAŞARDIK

        Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz, “Gerçekten onurlu ve gururluyuz. 30 Ağustos’ta İtalya’yı 3-0 yenip altın madalyayı kazandık. Bu altın madalyayı 21 yıl sonra kazandık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz sağ olsun elinden gelen desteği vererek her şeyi yaptı. İtalya’da 3-0 kazanmak kaymaklı ekmek kadayıfı oldu bizim için. Özellikle 2’nci set 24-18 geriden gelince maç bizim adımıza çok güzel geçti ve kazandık çok mutluyuz. Altın madalya her zaman çok güzeldir. Bu anın tadını yaşıyoruz. İki kaptanımız uzman oyunculardan diğerleri çok genç oyuncular, yaş ortalamamız gerçekten çok düşük. Turnuvada da en genç yaş ortalamasına sahip takımdık. Sağ olsunlar iki kaptanım takımı sırtladılar. Beraber bir bütün olduk. Bize takım ruhunu yaşattırdılar” dedi.

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        NİHAL İŞÇİ: HEDEFLERİMİZ HEP BÜYÜK

        Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Nihal İşçi, “Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımız tebrik etmek istiyorum. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kadın milli takımımız da dün akşam unutulmaz bir final maçıyla namağlup olarak şampiyon oldu. Ülkemize ikinci kez Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandırdı. Başta sporcularımızı, teknik ekibimizi, başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’ı, yönetim kurulu adına tebrik etmek istiyorum. Avrupa şampiyonası ülkemizde devam ediyor. İnşallah onun sonucu da şampiyonluk ile biter. Bizi alıştırdılar hedeflerimiz hep büyük” ifadelerinde bulundu.

        ARELYA KARASOY KOÇAŞ: TÜRK KIZLARI KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTI

        Takım kaptanı Arelya Karasoy Koçaş ise şunları söyledi:

        “İlk başta buraya giderken başkanımıza altın madalya kazanacağız diye söz vermiştik. Bu sözü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Kamp başlamadan önce başantrenörümüz Gökhan abi ’30 Ağustos’ta İtalya’yı İtalya’ da yeneceğiz’ demişti. Biz bu sözle yola çıkmıştık. 30 Ağustos’u orada bayram havasında kutladık. Gökhan abi bize Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’ sözünü hatırlattı ve tüylerimiz diken diken final maçını oynadık. Türk kızları kendilerine yakıştığı gibi döndü ülkeye. Hem tecrübeli hem de gençlerden oluşan bir takımız. Takım kimyası çok güzel oturdu.”

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        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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