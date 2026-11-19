Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşması öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilen, milli takımlarından dönen futbolcuların da katılımıyla tam kadro çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Konyaspor karşılaşmasından elde edilen moral ve motivasyonla Galatasaray deplasmanına çıkacaklarını ifade eden Veysel Bilen, "Milli aranın ardından önümüzdeki cumartesi günü Galatasaray’la deplasmanda zorlu bir mücadelemiz olacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte bugün ve yarın tam takım halinde çalışma fırsatımız olacak. İnşallah Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanımla, moralle ve motivasyonla Galatasaray maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

"BU GÜNLERİ EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ"

Takımın ligde bulunduğu konumdan memnun olmadıklarını dile getiren Bilen, "Samsunspor şu an bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor. Bundan biz de mutsuzuz. Oyuncu kardeşlerimiz de mutsuz, camiamız da mutsuz. Ama inanıyoruz ki el birliğiyle, takım halinde ve 'Biz bize yeteriz' mottomuzun ışığında bu günleri de atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK"

Devre arasına kadar maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Veysel Bilen, sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir takım ortaya koymak istediklerini kaydederek, "En azından evimizde oynayacağımız zorlu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz. Devre arasında da başkanımızın ifade ettiği gibi eksik bölgelerimize, takviye edilmesi gereken bölgelere gerekli takviyeler yapılmak suretiyle camiamızın özlemini duyduğu; mücadele eden, kazanan ve üst sıraları zorlayan bir Samsunspor’u ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.