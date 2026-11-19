Samsunspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 12’nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarına Nuri Asan Tesisleri’nde açıklamada bulundu. Galatasaray karşılaşmasının çok zor olacağını ve bu karşılaşma için ne olursa olsun galibiyeti hedeflediklerini belirten Nenad Bjelica, “Galatasaray şampiyon olan çok büyük bir takım. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorlar ve çok iyi bir performans gösteriyorlar. Bu maçın bizim adımıza zor geçeceğinin bilincindeyiz ancak biz de takımımıza güveniyoruz. Yakalayabileceğimiz fırsatları değerlendirebilirsek hedefimiz, diğer bütün karşılaşmalarda olduğu gibi bu maçtan da kesinlikle galibiyetle ayrılmak olacak” diye konuştu.

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"AGRESİF ŞEKİLDE OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Konyaspor'u mağlup etmelerinin takım açısından büyük önem taşıdığını belirten Nenad Bjelica, "Konya galibiyetinin önemini herkes çok net bir şekilde biliyordur. Bizim adımıza da çok ama çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem içinde bulunduğumuz durum nedeniyle hem üst sıralara çıkmak hem takımın moralini yükseltmek hem de eksik olan özgüveni yeniden kazanmak adına çok önemli bir galibiyet elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Kaybettiğimiz 8 karşılaşmanın ardından galip gelmek kolay değildi ancak bu fırsatı değerlendirerek çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bunun kutlamasını da sadece bir gün yaptık. Geçen haftadan itibaren bütün hazırlıklarımızı Galatasaray karşılaşması için başlattık. Sahada bulunan 11 oyuncumuzla çok agresif bir şekilde oynamamız, öncelikle sahanın her alanını en doğru şekilde daraltmamız ve kompakt bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın son karşılaşmalarına baktığımızda, Samsunspor seviyesindeki takımlara karşı özellikle zorlandıklarını gördük. Biz de sahada yapmak istediklerimizi ortaya koyarak rakibimizi şaşırtmak ve kompakt bir şekilde oynamak istiyoruz. Fırsatları yakaladığımızda kontra ataklarla çıkacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz de kısmen deplasmanda oynayacak. Kendi evlerinde olmayacaklar. Onlar adına da açıkçası bir deplasman sayılabilir. Çünkü 50 binden fazla taraftarın önünde oynayamayacaklar. Bu anlamda belki bizim adımıza bir avantaj olabilir. Ancak Başakşehir'in sahası ve zemini çok iyi. Özellikle kaliteli oyunculara ve takımlara sahip, pas oyunu oynamak isteyen, seviyesi biraz daha yüksek takımlar için çok iyi bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Galatasaray'ın bizden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak biz de elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koymaya çalışacağız. Deplasmanda oynadığımız iki karşılaşmadan çok daha iyi bir performans göstermek, rakibimizi şaşırtmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz. Açıkçası iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

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"TAKIMIN TAMAMI KENDİNİ İŞİNE VERMİŞ DURUMDA"

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olmasının onlar için bir avantaj sağlayabileceğini ifade eden Bjelica, şöyle konuştu:

“Bizim adımıza bir avantaj elbette olabilir. Sonuç olarak çok önemli, çok iyi oyunculardan bahsediyoruz. Özellikle son maçlarında çok iyi performans gösteren oyuncuları var. Ancak Galatasaray çok geniş bir kadroya sahip. Eminim onların yerine oynayacak futbolcular da teknik direktörlerine kendilerini en iyi şekilde göstermek, çok iyi performans sergileyerek takımda oynamayı hak ettiklerini kanıtlamak isteyeceklerdir. Bu anlamda avantaj olup olmadığını elbette karşılaşmada göreceğiz. Ancak dediğim gibi Galatasaray'ın zaten çok geniş bir kadrosu var. Oynayanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim; takımın tamamı kendini işine, antrenmanlara ve maçlara vermiş durumda. Antrenmanlarda yaptıklarımızın inşallah meyvesini maçlarda almaya başlayacağız. Elbette nasıl bir formasyonla oynayacağımızı veya ne kararlar alacağımızı sizlere söyleyemem. Ancak bazı oyuncularımız hissettikleri rahatsızlıklar nedeniyle antrenmanların tamamına katılamadılar. Bunlardan biri de Samed. Bu sebeple bütün antrenmanlara takımla birlikte katılamadı. Fatih ise antrenmanlara katıldı ve artık takımla birlikte çalışıyor. Ancak uzun süren bir sakatlığın ardından şu an yüzde 100 oynayabilecek durumda değil. Cumartesi oynayacağımız karşılaşma öncesinde milli takımlarından dönen futbolcularımız da var. Seyahat nedeniyle yorgunlukları bulunuyor ancak cumartesiye kadar dinlenmek için yeterli vakitleri olacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızın da bu karşılaşmada oynayabilecek durumda olduklarını söyleyebiliriz. Formasyon ve diziliş anlamında elbette bir şey söylemeyeceğim ancak Konyaspor karşılaşmasında oynayan takımın büyük bir kısmı cumartesi oynayacağımız karşılaşmada da forma giyecek. Emre de oynayabilecek durumda. Sadece Celil sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Takımın geri kalanının tamamı ise bu karşılaşmada forma giyebilecek durumda.”