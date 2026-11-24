UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, temsilcimiz Fenerbahçe ile Londra'da kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Shakhtar Donetsk sponsoru Metinvest Group Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ildar Saleev, HT Spor'un sorularını yanıtladı.

İŞTE ILDAR SALEEV'İN SÖZLERİ:

Hissedarımız Rinat Akhmetov Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın geleceğine yürekten inanıyor ve şimdiden buraya yatırım yapıyor. Rusya'nın tam kapsamlı işgalinden bu yana tüm işletmeleri genelinde Ukrayna'ya 4 milyar ABD dolarından fazla yatırım yaptı; bunların arasında Metinvest tarafından yapılan 1 milyar ABD dolarına varan yatırım da bulunuyor.

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Ukrayna'nın kaynaklar, enerji ve muhtemelen en önemlisi insanı açısından muazzam bir potansiyeli var.

Savaş bittiğinde şirkete yürekten inanıyoruz; Ukrayna'ya girmek isteyen potansiyel yatırımcılardan oluşan uzun bir kuyruk olacak. Ancak muhtemelen çoğu için en iyi fırsatlar çoktan kapanmış olacak.

Dolayısıyla Ukrayna'ya yatırım yapmanın Türk işletmeleri için de iyi fırsatlar sunduğuna inanıyoruz; çünkü Türk işletmeleri Ukrayna'da iyi tanınıyor ve Ukrayna'da iş yapma konusunda halihazırda büyük bir deneyime sahip.

Belki de tüm dünya için en temel örneklerden biri, Ukrayna'nın, Ukraynalı futbol takımlarının ve Ukrayna şirketlerinin ne kadar güçlü, ne kadar dirençli ve ne kadar ileriye dönük olabileceğidir.

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Çünkü bildiğiniz üzere Shakhtar, Donetsk'in futbol takımı; kendi memleketleri olan Donetsk bölgesinden ayrılmak zorunda kaldılar.

Şu anda savaş koşulları ve riski nedeniyle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Ukrayna dışında oynamak zorundalar. Bence bu, tüm dünyaya ve spor dünyasına Ukrayna'nın ne kadar dirençli olabileceğini gösteriyor.