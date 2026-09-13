Sivasspor: 1 - Muğlaspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Muğlaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sivasspor haftayı 7, Muğlaspor ise 10 puanla tamamladı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Muğlaspor karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 13'te Valon Ethemi kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 33. dakikada Ahmet Engin attı.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Muğlaspor puanını 10'a, Sivasspor ise 7'ye çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ege temsilcisi, Iğdır FK'yı ağırlayacak.
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