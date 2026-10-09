Sivasspor: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Rey Manaj (2), Valon Ethemi ve Salih Kavrazlı'nın golleriyle farklı kazanan Kırmızı Beyazlılar, puanını 11'e yükseltti. 2. yarıda Samuel Abifade ve Kerem Kalafat'ın gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 10 puanla kapattı.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:04 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Sivasspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21 ile 55'te Rey Manaj, 63'te Valon Ethemi ve 67. dakikada Salih Kavrazlı attı. Konuk ekibin tek golünü ise 87. dakikada Yekta Sönmez kaydetti.
Pendikspor'da ise 57'de Samuel Abifade ve 69. dakikada Kerem Kalafat, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla beraber 2 maç sonra galip gelen Sivasspor, puanını 11'e çıkardı. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, Van Spor FK'yı ağırlayacak.
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