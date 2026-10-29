Sivasspor’da teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Çavuş ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik adamla sezonu sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş’a Sivasspor’umuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesine yer verildi.