Uduokhai için pazarlıklar sürüyor!
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye Almanya'dan talip çıktı.
Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Schalke, Beşiktaş ile temasa geçti.
Schalke, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Uduokhai'nin de Schalke'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Uduokhai, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu.
Almanya'dan farklı talipleri de olan Uduokhai ile yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.
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