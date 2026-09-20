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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi sona erdi!

        Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa eden teknik direktör Özhan Pulat'ın bu talebini kabul ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:15 Güncelleme:
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        Eyüp'te Özhan Pulat dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

        İstanbul ekibinin teknik direktörü Özhan Pulat, mücadele sonrası yönetime istifasını sundu.

        İSTİFASI KABUL EDİLDİ

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Bu sezon Eyüpspor'un başında 6 maça çıkan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 0.50 puan ortalaması tutturdu.

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        #Eyüpspor
        #fenerbahçe
        #Özhan Pulat
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