Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Özhan Pulat, mücadele sonrası yönetime istifasını sundu.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Eyüpspor'un başında 6 maça çıkan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 0.50 puan ortalaması tutturdu.