Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat edildi!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıkladı
Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:53 Güncelleme:
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da operasyon geçirdiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.
Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.
Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."
HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Mert Müldür'ün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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