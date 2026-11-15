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        Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

        Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

        Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

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        #Volkan Demirel
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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