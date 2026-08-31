Arjantinli süper star Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

3 DÜNYA KUPASI FİNALİ OYNADI

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan 39 yaşındaki yıldız; 2014 ve 2022 Dünya Kupası'nda ise finallerde kaybetmişti.

Lionel Messi'nin milli takım için veda açıklaması şu şekilde:

"Final maçından bu yana geçen onca zamanın ardından ve bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu söylemek istiyorum.

Bu karar içimi derinden acıttı ve hala da acıtıyor ancak bunun doğru zaman olduğunu anlıyorum.

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Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.

Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve artık verecek bir şeyim kalmadı.

Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da yetişiyor.

Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da.

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Her zaman yanımda olan ve bu güzel ama zorlu yolculuk boyunca benimle birlikte olan aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma şansı bulduğum her antrenöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.

Haydi Arjantin!

Bu sözleri finalden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden sonra, bu kararımdan eskisinden daha da eminim."

🇦🇷🐐 Lionel Messi'nin Arjantin Milli takım kariyeri.



📅 207 Maç

⚽️ 125 Gol

🎯 68 Asist



🏆 1x FIFA Dünya Kupası

🥈 2x FIFA Dünya Kupası ikinciliği

🏆 2x Copa America pic.twitter.com/9HC33hQEv1 — HT Spor (@HTSpor) August 31, 2026

207 MAÇTA 125 GOL ATTI

Lionel Messi milli takımda 207 maçta forma giydi ve 125 gol kaydetti.