Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Lionel Messi, milli takım kariyerini sonlandırdı!

        Lionel Messi, milli takım kariyerini sonlandırdı!

        39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Messi'den milli takıma veda!

        Arjantinli süper star Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

        3 DÜNYA KUPASI FİNALİ OYNADI

        2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan 39 yaşındaki yıldız; 2014 ve 2022 Dünya Kupası'nda ise finallerde kaybetmişti.

        Lionel Messi'nin milli takım için veda açıklaması şu şekilde:

        "Final maçından bu yana geçen onca zamanın ardından ve bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu söylemek istiyorum.

        Bu karar içimi derinden acıttı ve hala da acıtıyor ancak bunun doğru zaman olduğunu anlıyorum.

        REKLAM

        Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.

        Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve artık verecek bir şeyim kalmadı.

        Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da yetişiyor.

        Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da.

        REKLAM

        Her zaman yanımda olan ve bu güzel ama zorlu yolculuk boyunca benimle birlikte olan aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma şansı bulduğum her antrenöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.

        Haydi Arjantin!

        Bu sözleri finalden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden sonra, bu kararımdan eskisinden daha da eminim."

        207 MAÇTA 125 GOL ATTI

        Lionel Messi milli takımda 207 maçta forma giydi ve 125 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arjantin
        #Lionel Messi
        #messi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!