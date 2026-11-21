Okan Buruk kırmızı kart gördü, Beşiktaş derbisinde yok!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü. Tecrübeli teknik adam, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde kulübede yer alamayacak.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 18:00 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken, maç sonunda Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Tecrübeli teknik adam ilk olarak yan hakeme itirazlarından dolayı sarı kart görürken, maç sonunda ise hakem Ali Şansalan'a itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Okan Buruk, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.
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