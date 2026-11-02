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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Sebastian Hoeness: Galatasaray taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz!

        Sebastian Hoeness: Galatasaray taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Hoeness, Galatasaray karşısında kararlı olacaklarını ve cesur oynayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Taraftarın neler yapabileceğini biliyoruz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart yarın Galatasaray’a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, RAMS Park’ta basın toplantısı düzenledi.

        Galatasaray’ın güçlü bir takım olduğunu belirten Hoeness, "Galatasaray taraftarı çok kalabalık olacak. Yüksek ses olacak. Karşımızda güçlü bir takım var. Süper Lig'de birinci sıradalar. Son maçı kazandılar. Bizim için zorlu bir maç olacak. Bir adım daha atma olanağımız var. Galibiyet için oynayacağız. Maç çok ateşli geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekliyoruz. Çok heyecan verici bir atmosfer olacak" diye konuştu.

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        "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        Galatasaray karşısında özel çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Alman çalıştırıcı, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Evlerinde oynayacağız. Bedensel olarak fiziksel olarak başarılı olmalıyız. Taktik olarak da başarmalıyız. Hazırlığımızı yaptık. Oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bu maçı ciddiye alıyoruz. Cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Galatasaray gibi takıma karşı böyle olmak zorundayız. Okan Buruk, uzun yıllardı burada başarılı bir şekilde çalışıyor. Leverkusen’e karşı bu cesareti gösterdik. Kararlı ve cesur olacağız" şeklinde konuştu.

        "GALATASARAY VE TARAFTARININ NELER YAPABİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

        Yarınki maçta stadyum atmosferinin ateşli olacağını söyleyen Sebastian Hoeness, "Stadyumdaki atmosferin çok muazzam olacağını düşünüyoruz. Her zaman bu düzeyde güçlü takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray’ın oyun kurgusuna bakmak lazım. Onu da merakla bekliyoruz. Geçen seneki Fenerbahçe maçının atmosferinden deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Yeni deneyimlere açığız. Galatasaray ve taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Takım da onların neleri beklendiğini çok iyi biliyor. Beklediğimiz gibi olur mu, onu da yarın göreceğiz. Bu maçı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu stadyumda çok maç gördük. Büyük bir hevesle geliyoruz. Bunu kendimiz deneyimleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Galatasaray’ın harika bir takım olduğunu aktaran Hoeness, "Galatasaray’ın pek çok oyuncusunu seviyorum. Takımımdaki oyuncuları daha çok seviyorum. Büyük bir saygı duyuyorum oyunculara. Bazılarını tanıyoruz. Milli takımda kendilerini gösterdiler. Milli takımdan Leroy Sane’yi biliyoruz. Yarın sahaya kim çıkacak bilmiyorum ama üst düzey oyuncuları var. Harika bir takımla karşılaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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        #Stuttgart
        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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