Suat Çakır: İstenilen seviyede teklif gelirse Drongelen, Trabzonspor'a verilecek

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yeni sezon öncesi gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferde iki futbolcuda sona yaklaştıklarını belirten Çakır, Enea Mihaj ve Elliot Watt'ın kampa yetişmesini beklediklerini ifade ederken, Rick van Drongelen başta olmak üzere takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GELEN TRANSFERLER

Fatih Kaya'yı Almanya'dan transfer ettiklerini söyleyen Suat Çakır, "Fatih, çalıştığımız bir oyuncuydu. Bilal Bayazıt ile biz devre arasından beri ilgileniyorduk. Şu an kadromuza katıldı. Gençlerbirliği'nden Samet Onur bir de Fildişi Sahilli futbolcu Diabate diye bir genç oyuncu aldık. Bu oyuncu değerlendirilecek. Eğer A takım için yeterli görülürse kalacak, aksi takdirde büyük ihtimalle kiralık olarak gönderilecek. Bunlar yapılan transferler. Yapılacak olanları var; Enea Mihaj stoper, Amerika Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Bu oyuncuyla büyük çapta anlaşıldı. Ufak tefek son detaylar üzerinde çalışılıyor. Büyük ihtimalle kampa katılacak. Satka gidince yerine bir stoper almamız gerekiyordu. Bu futbolcuyla geçen sene de bayağı yol alınmıştı. Hatta transferi bitme aşamasına gelmişti. Ancak Thomas Reis yaptığı görüşmelerden sonra oyuncu gelmekten vazgeçmişti. İstediğimiz bir oyuncuydu. Hocamızın da onay verdiği bir isim. Zaten aldığımız bütün futbolcular hocamızın onayıyla alınıyor. İskoçya'da Elliot Watt diye bir oyuncu var. Bir buçuk aydır uğraşıyoruz. 6 numara oynayan, orta sahada görev yapan ve hocamızın sistemine göre istediği bir oyuncu. Bu transferde son safhaya gelindi. İnşallah bu akşam veya yarın olumlu şekilde sonuçlanır. Şu an süreç olumlu ilerliyor. Futbolcuyla ilgili bir sorun yok, kulübüyle ilgili ufak tefek pürüzler var. İnşallah bu oyuncunun da kampta olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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"İSTENİLEN SEVİYEDE BİR TEKLİF GELİRSE DRONGELEN, TRABZONSPOR'A VERİLECEK"

Rick van Drongelen için Trabzonspor ile görüşme halinde olduklarını ifade eden Çakır, "Şu an için konuşulan bir santrfor var. Ancak onlar şu an sadece gündemde tutuluyor. Çünkü elimizdeki bazı oyunculara talep var. Rick van Drongelen'e yaklaşık 1 ay önce Yunanistan'ın Panathinaikos takımından talep geldi. Teklif yaklaşık 2 milyon euro civarındaydı. Biz o rakamları ciddi bulmadığımız için değerlendirmedik. Daha sonra tekliflerini 4 milyon euroya kadar çıkardılar. Biz 'Hayır' dedik. Ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanımızla görüştü. Başkanımız da Drongelen'in bizim için değerli bir oyuncu olduğunu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Bunlar başkanlar düzeyinde yürütülen görüşmeler. Şu an için anlaşılmış bir durum yok. Kapı da kapanmış değil, görüşmeler devam ediyor. Rakamsal olarak taraflar arasında fark var. Eğer istenilen seviyede bir teklif gelirse Drongelen Trabzonspor'a verilecek. Ancak şu an için 'Kesin verildi', 'Anlaşıldı' ya da 'Gitti' şeklinde bir durum söz konusu değil. Sosyal medyada çıkan fotoğraflar ve haberler de gerçeği yansıtmıyor. Şu an yalnızca iki kulüp arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar devam ediyor" şeklinde konuştu.

"HOLSE GİTMEK İSTİYOR, MARIUS'A 10 MİLYON VERİLİRSE DEĞERLENDİRİLECEK"

Corle Holse'ye Amerika'dan talip olduğunu açıklayan Suat Çakır, "Görüşmeler devam ediyor. Holse'nin son senesi. Sözleşme uzatmaya gitmiyor. Kalsın diye 2 katı sözleşme teklif ettik. Ailesi Amerika'ya gitmek istiyor. Orada alacağı para buradakinden fazla değil. Ailesi çocuklarını orada büyütmek istiyor. Cherif Ndiaye'nin gitme isteği ile ilgili bir talebi vardı. Onda da başkanımızın istediği rakam var. O rakam verilirse gidebilir. Marius Mouandilmadji'yi geçen seneden beri çok isteyen, soran vardı. Başkanımızı istediği değer 10 milyon euro civarında. Şu an için öyle gelen bir teklif yok. Bunları gidiş durumuna göre transferler yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"KOMBİNEYE İLGİ YOK"

Çakır, stat çimlerinin yenilendiğini belirterek, "Stadın çimlerini yenileme işlemi, sezon bittikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı ihaleyle Samsunlu bir firma tarafından yapılıyor. Şu an geldiğimiz noktada kum sermeleri başladı. Haftaya da çim ekilip, ay sonunda hibritlenip sezon başındaki ilk maça yetiştirileceği firma tarafından söyleniyor. Bizler de süreci sıkı bir şekilde takip ediyor, firmayı sıkıştırıyoruz. Burada önemli olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı işlem ama maçları biz oynayacağız. Bizi de çok ilgilendirdiği için arkadaşlar ilk maça yetişmesi adına ellerinden geleni yapıyor. Şu an için bir sorun gözükmüyor. İnşallah da gözükmeyecektir. Bu sezon bittikten sonra tesislerde de çalışmalar yapıldı. Odalar yenilendi, futbolcuların daha rahat kalabileceği imkanlar sağlandı. Sezona tesis olarak da hazırız. Kombine satışlarıyla ilgili de bilgi vereyim. Öncelikle satış olarak, 2 bin 816 tane kombine satıldı. Bu sene erken satışa başladık. Satışa başlayalı yaklaşık 1 ay oldu. Erken başladık ama şu an için rağbet görmüyor. Geçen sene toplam 5 bin 923 toplam kombine satılmıştı. Biz bu sene 10 bin civarında satarız diye düşündük ama şu an için öyle bir talep yok. İnşallah bundan sonra olacaktır. 20 Temmuz sabahı Hollanda'da olacağız. Bu kamp yaklaşık 12 gün sürecek. 27 oyuncu ve 4 kaleciyle, toplam 31 oyuncuyla kampa gidiyoruz. Bu sayı 30 olur, 31 olur; sakatlık durumuna göre değişebilir. Orada 4 hazırlık maçı oynayacağız. Kamp kadrosunu da gitmeye yakın tam olarak açıklarız. Şu an genel hatlarıyla belli. Altyapıdan katılanlarla birlikte yaklaşık 31 futbolcuyla gideceğiz."