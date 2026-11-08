Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Sunderland: 1 - Chelsea: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Sunderland: 1 - Chelsea: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Chelsea, deplasmanda Sunderland'e 1-0 mağlup oldu. İlk yarıda Enzo La Fee'nin penaltıdan attığı gole çare bulamayan Chelsea, haftayı 16 puanla tamamladı. Ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Sunderland ise puanını 8'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Chelsea'ye Sunderland şoku!

        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Chelsea, Sunderland ile deplasmanda karşılaştı. Stadium Of Light'ta oynanan mücadelenin galibi 1-0'lık skorla Sunderland oldu.

        Karşılaşmanın başında Sunderland'de Granit Xhaka sakatlandı. Kaptan, 4. dakikada yerini Jules Ahoka'ya bıraktı.

        Sunderland, 28. dakikada Brian Brobbey ile tehlike yarattı ancak Hollandalı futbolcunun dar açıdan şutu yan ağlarda kaldı.

        Brobbey'nin Levi Colwill'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda, 35. dakikada topun başına geçen Enzo Le Fee takımını öne geçirdi.

        Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, ikinci yarıya Colwill'in yerine Estevao'yu alarak başladı. Londra ekibi beraberliği sağlayamadı ve Sunderland üç puanın sahibi oldu.

        REKLAM

        SUNDERLAND KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEDİ

        Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland, Premier Lig'de yedi maçlık galibiyet özlemine Chelsea karşısında son verdi. Son lig galibiyetini 30 Ağustos'ta Fulham karşısında alan ev sahibi ekip, ardından çıktığı yedi karşılaşmada iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşamıştı. Son olarak ligde Coventry'ye 3-1, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 2-0 kaybeden Sunderland, milli araya moral kazanarak girdi.

        CHELSEA'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Chelsea, Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin devamını getiremedi. Bournemouth ve Everton galibiyetlerinin ardından Tottenham'a yenilen Londra temsilcisi, Manchester United karşısında toparlansa da Sunderland deplasmanında yeniden puan kaybetti. Xabi Alonso'nun ekibi, ligdeki son beş maçını üç galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

        REKLAM

        PUAN DURUMU

        Bu sonuçla Sunderland, 10 maç sonunda ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltti ve ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise 16 puanda kaldı.

        BİR SONRAKİ RAKİPLER

        Milli aranın ardından iki takım da 21 Kasım'da sahaya çıkacak. Sunderland, Aston Villa deplasmanına konuk olurken Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds United'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konteynerdeki yangın sırasında yaşanan patlama kamerada

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

        #Chelsea
        #sunderland
        #İngiltere Premier Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"