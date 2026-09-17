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        Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı!

        Futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak kariyerindeki 48. şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı!

        Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu 39 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi, 2026 CONCOCAF Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki 48. şampiyonluğuna ulaştı.

        ABD ekibi Inter Miami, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nın sahibi olurken Arjantinli yıldız futbolcu da karşılaşmada bir gol kaydetti ve takımdaki 100. golüne imza attı.

        Son olarak Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran Messi, kariyerindeki toplam 48 kupayla tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu unvanını sürdürdü.

        Messi ile birlikte 2000'li yıllarda futbol dünyasında öne çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kariyeri boyunca 35 kupa kazandı.

        ARJANTİN, BARCELONA, PSG VE İNTER MİAMİ FORMALARIYLA KAZANDIĞI KUPALAR

        Arjantinli yıldız futbolcu, kariyeri boyunca forma giydiği Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'de 42 kupa kazandı.

        Messi, Arjantin Milli Takımı'yla da 6 kez zafere ulaştı ve kulüp ile milli takım kariyerinde toplam 48 kupa kazandı.

        Messi'nin oynadığı kulüplerde ve milli takımda kazandığı toplam 48 kupa şöyle:

        #resim#1395950#

        ARJANTİN MİLLİ TAKIMI 6 KUPA

        FIFA Dünya Kupası: 1

        Copa America: 2

        Finalissima: 1

        Olimpiyat: 1

        FIFA U-20 Dünya Kupası: 1

        BARCELONA (35 KUPA)

        ​​​​​​​La Liga şampiyonluğu: 10

        İspanya Kral Kupası (Copa del Rey): 7

        İspanya Süper Kupası: 8

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        UEFA Şampiyonlar Ligi: 4

        UEFA Süper Kupası: 3

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 3

        PARİS SAİNT-GERMAİN (3 KUPA)

        ​​​​​​​Ligue 1 şampiyonluğu: 2

        Fransa Süper Kupası: 1

        İNTER MİAMİ (4 KUPA)

        ​​​​​​​Lig Kupası: 1

        MLS Taraftar Kalkanı Kupası: 1

        MLS Kupası: 1

        CONCACAF Şampiyonlar Kupası: 1

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        #Lionel Messi
        #şampiyonluk
        #kupa
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