Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalçın Bahat, endometriozisle yaşayan bir kadının sürekli doğum ağrısına benzer bir ağrı yaşadığını belirterek, "Kadınların kanser olmayan kanseri, gerçekten çektiriyor ve bunu çekmeyen bilmiyor. Bir kadın ağrı çekiyorsa bu mutlaka araştırılmalı, a... Daha Fazla Göster

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalçın Bahat, endometriozisle yaşayan bir kadının sürekli doğum ağrısına benzer bir ağrı yaşadığını belirterek, "Kadınların kanser olmayan kanseri, gerçekten çektiriyor ve bunu çekmeyen bilmiyor. Bir kadın ağrı çekiyorsa bu mutlaka araştırılmalı, ağrıyı normalleştirmeyin" dedi Demet Demirkır'ın röportajı.. Daha Az Göster