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        Haberler Spor Futbol TFF, Altınordu'yu küme düşürdü!

        TFF, Altınordu'yu küme düşürdü!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 20:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altınordu küme düşürüldü!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3. Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

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