TFF, Altınordu'yu küme düşürdü!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 20:43 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3. Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.
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