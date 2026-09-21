TFF'den ağır cezalar yolda: İngiltere modeli uygulanacak!

Son haftalarda maç öncesi ve sonrası hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında yapılan suçlamalar ile "Bu lig bitmez" açıklamaları TFF'yi harekete geçirdi.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, İngiltere sistemini kendine örnek alan TFF yönetimi ceza konusunda da İngiltere ceza sistemini uygulayacak. Bu konuda kararın da en kısa sürede alınması bekleniyor.

İngiltere'de 250-500-750 bin pauntluk cezaların olduğu bilinirken, yaptırımlar sadece para cezası ile kalmayacak, hak mahrumiyeti de verilecek. Yani bir anlamda "parası olan konuşur" görüşü de ortadan kalkacak.

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Ağır cezaların bir de farklı yönü var. Maç öncesi spekülasyon yapmak, hakemi etki almak için verilecek beyanatlarda ise ceza ikiye katlanacak.