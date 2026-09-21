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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF'den ağır cezalar yolda: İngiltere modeli uygulanacak!

        TFF'den ağır cezalar yolda: İngiltere modeli uygulanacak!

        Son haftalarda hakemler, TFF ve MHK'ya yönelik suçlamalar ile "Bu lig bitmez" açıklamalarının ardından TFF'nin harekete geçeceği belirtildi. İngiltere'deki sistemi örnek alan TFF'nin, yüksek para cezalarının yanı sıra hak mahrumiyeti cezalarını da gündeme alması bekleniyor. Maç öncesi hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalara ise daha ağır yaptırım uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        TFF'den ağır cezalar yolda!

        Son haftalarda maç öncesi ve sonrası hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında yapılan suçlamalar ile "Bu lig bitmez" açıklamaları TFF'yi harekete geçirdi.

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, İngiltere sistemini kendine örnek alan TFF yönetimi ceza konusunda da İngiltere ceza sistemini uygulayacak. Bu konuda kararın da en kısa sürede alınması bekleniyor.

        İngiltere'de 250-500-750 bin pauntluk cezaların olduğu bilinirken, yaptırımlar sadece para cezası ile kalmayacak, hak mahrumiyeti de verilecek. Yani bir anlamda "parası olan konuşur" görüşü de ortadan kalkacak.

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        Ağır cezaların bir de farklı yönü var. Maç öncesi spekülasyon yapmak, hakemi etki almak için verilecek beyanatlarda ise ceza ikiye katlanacak.

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        #TFF
        #ceza
        #MHK
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