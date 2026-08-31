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        TFF Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını açıkladı.

        İşte Tahkim'in açıklaması:

        "Beşiktaş A.Ş.’, Başkanı Serdal Adalı ve İdarecisi Hakan Daltaban’ın PFDK’nın 27.08.2026 tarih ve E.2026-2027/24 – K.2026-2027/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Beşiktaş A.Ş.’nin müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda, 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 3.500.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

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        - Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

        - Beşiktaş A.Ş.’nin idarecisi Hakan Daltaban’ın 24.08.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 20 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

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        Karar verilmiştir."

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        #Tahkim Kurulu
        #beşiktaş
        #Serdal Adalı
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