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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Thomas Reis’in Trabzonspor’u basamakları tek tek çıktı!

        Thomas Reis’in Trabzonspor’u basamakları tek tek çıktı!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı bordo-mavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 2'nci sıraya taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Reis'in Trabzonspor'u basamakları tek tek çıktı!

        Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligdeki yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili takımın başına 7 puanla ve 9'uncu sıradayken geçen Alman teknik adam, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı.

        REIS YÖNETİMİNDE 18 PUANLIK KAZANIM

        Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

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        Ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Reis’in takımın başına geçtiği 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Trabzonspor, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.

        9'UNCU SIRADAN 2'İNCİ SIRAYA

        Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, 9'uncu haftada 19 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, 11'inci hafta sonunda ise 25 puanla 2'nci sıraya yerleşti.

        Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi. Karadeniz temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında güçlü bir konuma geldi.

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        ZİRVE YARIŞINDA İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

        Reis'in göreve gelmesiyle birlikte puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken, lider konumdaki Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldı.

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