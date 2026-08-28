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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda piste çıkıyor!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağında İspanya'da düzenlenecek Aragon Grand Prix'inde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı için İspanya'daki Aragon Grand Prix'inde piste çıkacak.

        Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.

        Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        1. Jorge Martin (İspanya): 240

        2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209

        3. Ai Ogura (Japonya): 203

        4. Marc Marquez (İspanya): 200

        5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199

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        #Toprak Razgatlıoğlu
        #Motogp
        #motor sporları
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